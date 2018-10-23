رئيس شعبة الدواجن يكشف لـ"الفجر" أبعاد قرار حظر بيع الدواجن الحية (حوار)

-منع تداول الطيور الحية يحتاج آليات للحفاظ على 20 الف محل تجارى

- 800 الف طن حجم الانتاج السنوي و840 الاستهلاك ونستورد 40 الف طن .

- مطلوب دعم القطاع لإعادة هيكلته لتحقيق التنمية والتطوير .

- 323 مجزر دواجن على مستوى الجمهورية.

- التحول من نشاط الطيور الحية إلى المجمدة خطوة صحية مهمة تحتاج دعم من الدولة .









كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ان القرار 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل الكتلة السكنية سينعكس بالتنمية والتطوير ويطور الصناعة ويحقق مصلحة المجتمع ككل ولكن بشرط أن يتم تطبيقه بآليات واضحة وصريحة تراعي حقوق كافة الأطراف.





وقال " السيد" في حوار خاص لـ "الفجر" ان الشعبة طالبت مرارا وتكرارا بتطبيق هذا القرار ولكن بعد السماع لشكاوي ومقترحات الشعبة التي تمثل أصحاب هذا القطاع بكافةاطرافه و أن ألاسعار في قطاع الدواجن تعتبر مستقرة منذ فترة حيث أنها ترتفع وتنخفض بمبلغ بسيط وغير مؤثر ولكن زيادة التكلفة وراء مشكلة المنتجين حيث انه في كثيرا من الأحيان لا تتناسب أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج، إلى نص الحوار .





- في البداية كيف ترى قرار منع تداول الدواجن الحية على هذا القطاع ?





القرار 70 لسنة 2009 الذي ينص على منع تداول الطيور الحية داخل الكتلة السكنية موجود بالفعل ولكن لم يتم تفعيله منذ صدوره والحديث عن تفعيله خلال الأيام القادمة لابد أن يواكبه وضع ضوابط وآليات للتطبيق بحيث لا يضار اي طرف.





- هل لهذا القرار تأثير على المحال التجارية التي تعمل في هذا النشاط ?





بالتأكيد سيكون له تأثير بشكل أو بآخر حسب آليات التطبيق فإذا تم وضع آليات محددة وواضحة وصريحة وتم مساندة أصحاب المحال للتحول من العمل في الدواجن الحية إلى المجمدة من خلال الاستعداد الجيد بمعدات وثلاجات متطورة تساعدهم على التحول للعمل في الدواجن المجمدة وتسهيل اجراءات قروض ميسرة لهم تساعدهم في هذا التحول وسماع آرائهم ومقترحاتهم ووضعها في الاعتبار فإذا تم مراعاة ذلك ستكون النتائج ايجابيه على هذه المحال أما اذا تم التطبيق دون آليات تراعي مصالح كافة الأطراف بالطبع النتائج ستكون سلبية ويتضرر منها أصحاب المحال والعاملين لديهم .





- كم عدد المحال التجارية التي تعمل في نشاط الطيور الحية?





عدد المحال التجارية التي تعمل في نشاط الطيور الحية يصل تقريبا إلى 20 الف محل على مستوى الجمهورية ، نصيب كل محل 40 فرخة في اليوم تقريبًا بما يعادل 1.2 مليون طائر يوميًا لهذه المحال ، فضلًا عن 800 ألف طائر يتم ذبحها يوميًا بالمجازر ، وهذا لا يزيد عن 25% من طاقتها الاستيعابية ، حيث يبلغ عدد المجازر 323 مجزرًا آلى ونصف آلى ويدوي..





- ما هو دور الشعبة لحل هذه مشكلة هذه المحال؟





الشعبة تسعى إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول واقعية حتى لا تضار هذه المحال وفي نفس الوقت تنفيذ توجه الدولة ومساعدتها في تنفيذ خططها المستقبلية حيث تقوم الشعبة بتنظيم لقاءات مع ممثلي كافة الجهات المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة منها محافظة القاهرة والطب البيطري ووزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح لغة حوار بين هذه الأطراف وأصحاب المحال ؛ لأن الغرف التجارية يهمها أفراد المجتمع ككل حتى لا يضار أى طرف من وراء تطبيق هذا القرار ، ويتم عقب انتهاء اللقاءات وضع المقترحات في صورة توصيات لرفعها إلى متخذى القرار لاتخاذ اللازم.





- كم حجم إنتاج الدواجن مقارنة بالاستهلاك ? وهل هناك فجوة بينهما ?





يصل حجم انتاج الدواجن إلى 1.7 مليون طائر يوميًا ، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى 70 طنًا شهريًا يزداد في المواسم, ويصل الانتاج السنوي إلى 800 الف طن ، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 840 ألف طن ، مما يعني أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 40 ألف طن أو تزيد قليلا يتم استيرادها من الخارج.





- كيف يتم تنمية هذه الصناعة لزيادة الطاقة الانتاجية وضبط الاسعار؟





لابد من توفير اراضي علي محاور المدن وخارج الكتلة السكنية تخصص لاصحاب مجازر الدواجن الموجودة داخل المدن لنقل النشاط الي خارج الكتلة السكنية حيث يصل عدد المجازر الي 160 مجزر داخل القاهرة الكبري من اصل 202 مجزر مرخص علي مستوي الجمهورية وهذه المجازر لها مهلة لتوفيق اوضاعها حتي 31 ديسمبر 2019 والشعبة رفعت خطابات تتضمن كافة المقترحات في هذا الشان لكافة الجهات المعنية فلابد من وجود اليات جديدة لضبط الاسعار خاصة إن قطاع الدواجن يحتاج إعادة هيكلة لضبط هذه الاسعار من خلال معرفة متطلباته والسعي الي تلبيتها لرفع معدلات الانتاج التي تؤدي الي زيادة المعروص وبالتالي خفض الاسعار والشعبة تسعي مع مختلف الجهات المعنية الي تنمية هذا القطاع من خلال عرض المشاكل التي يعاني منها والسعي الي حلها بطرق غير تقليدية وبالمناسبة من ضمن المشروعات التنموية التي تتقدم بها الشعبة للجهات المعنية في هذا القطاع مشروع ضخم يستهدف انتاج 6 مليارات بيضة سنويا بهدف التصدير بشرط الا ينعكس حجم الصادرات علي اسعار البيض بالسوق المحلي وهذا المشروع يمكن تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح قرض 15 الف جنيه للمربي يمثل تكلفة البطارية الواحدة التى تستوعب 150 دجاجة بأجمالي 30 مليار جنيه توفر 2 مليون فرصة عمل في هذا القطاع في حين ان تكلفة توفير هذة الفرص من خلال الدولة تتكلف 100 مليار حيث تتكلف الفرصة الواحدة 50 الف جنيه و اذا تم تنفيذ هذا المشروع سيوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب وهو يشمل مناطق شرق الدلتا و الصعيد الذى يعد نموذجا مثاليا للمشروعات الصغيرة وهذا المشروع يعد من المشروعات الكبرى ويتم بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارات التموين و الزراعة و التنمية المحلية خاصة ان مصر كانت تصدر البيض منذ عام 2005 بقيمة 30 مليون دولار سنويا.



