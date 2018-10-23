مقتل شخصين فى هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

لقى شخصان مصرعهما فى هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتشددة وذلك على قرية بالقرب من بلدة "تشيبوك" فى شمال شرق نيجيريا والتى تشهد هجمات متكررة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

وقالت مصادر محلية -حسبما ذكر راديو"أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء- إن عددًا من مسلحى "بوكو حرام" اقتحموا قرية "ميفا" الواقعة على بعد 7 كيلومترات من "شيبوك" بولاية "بورنو" وقتلوا اثنين من سكانها وأضرموا النار فى المنازل بعد نهب الطعام والماشية.

يذكر أنه في 15 أبريل عام 2014، قامت جماعة بوكو حرام الناشطة فى شمال نيجيريا باختطاف أكثر من 200 من مدرسة ثانوية حكومية فى بلدة "تشيبوك" بولاية "بورنو" ما أثار غضب العالم.