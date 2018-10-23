تابع ماتش لايف .. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا اليوم في البث مباشر للمباراة مجاناً

يحل النادي الأهلي مساء الثلاثاء ضيفا على وفاق سطيف الجزائري في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليسجل الفريق القاهري صفحة جديدة في سجل منافساته مع الفرق الجزائرية التي تحمل عادة ذكرى غريبة نستعرضها في التقرير التالي.





أول مباراة إفريقية في تاريخ الأهلي.. وأول هزيمة.. وأول هدف





وجه مولودية العاصمة الجزائري أول صدمة قارية للأهلي الذي شارط في دوري أبطال إفريقيا 1976 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما هزمه في الجزائر 3-0 في ذهاب دور الـ16، قبل أن يقود محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، الفريق، لتحقيق الفوز إيابا بهدف دون مقابل من ركلة جزاء، مسجلا أول أهداف الأهلي القارية، لكنه لم يكن كفيلا لتأهل الفريق، لتنتهي مغامرته الأولى سريعا.





الانسحاب الوحيد للأهلي قاريا





وصل الأهلي لقبل نهائي نسخة أبطال الدوري 1981 لكنه انسحب من مواجهتي شبيبة القبائل بسبب اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.





أول بطولة كأس





في العام 1984 شارك الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وواجه مولودية العاصمة الجزائري في دور الـ16 ليخسر ذهابا في الجزائر بهدف، ويرد إيابا بنتيجة 3-1، وسجل حينها طاهر أبو زيد ومجدي عبد الغني (هدفين)، ليتأهل لربع النهائي، ويواصل مشواره نحو أول كأس في تاريخه.



