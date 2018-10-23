إزالة تعديات على 66 فدان أملاك دولة بحملة أمنية بالفيوم (صور)

قامت مديرية أمن الفيوم، بحملة مكبرة بدائرة المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مديرأمن الفيوم، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ومأموري وضباط الأقسام والمراكز،والمرور، المرافق، الحماية المدنية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 49 حالة إزلة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالزراعة باجمالي مساحة (66) فدان و16 قيراط و14 سهم.



في إطار توجيهات وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تنسيقا والجهات المعنية لتنفيذ الموجة الحادية عشرمن موجات تنفيذ قرارات ازالة التعديات علي اراضي املاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها وعليها منفعة عامة.



وفي ضوء قيام المديرية بوضع خطة لتنفيذ تلك التوجيهات لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها ولفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.



هذا وقد تركت نتائج الحملة اثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وجارى الأستمرار في الحملات وبذل المزيد من الجهد وصولآ لأداء أمني متميز.