كورة ستار لايف البث المباشر لمباراة الاهلي - وفاق سطيف .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اون لاين | يلا شوت

تبدأ الأن مباراة الأهلي أمام فريق وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دروي أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على ملعب 8 مايو في الجزائر بث حصري ومباشر على الفجر.





البث المباشر لمباراة الاهلي - وفاق سطيف .. بث مباشر اون لاين | يلا شوت

تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف فى ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية، والذى يتسع لـ16ألف مُشجع، وهو ملعب من النجيل الصناعى ويبعد ما يقرب من 10 دقائق عن فندق إقامة البعثة الحمراء بمدينة سطيف التى تبعد حوالى 270 كيلو عن العاصمة الجزائرية.





نتيجة مباراة الأهلى ووفاق سطيف مباراة الأهلى ووفاق سطيف فى ذهاب نصف النهائى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السلام الدولى ضمن مباريات الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

البث المباشر لمباراة الاهلي - وفاق سطيف .. بث مباشر اون لاين | يلا شوت





ويأمل الاهلي في الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب بعدما فاز في القاهرة على ستاد السلام بهدفين سجلهما وليد سلمان وإسلام محارب .