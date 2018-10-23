يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى محاضرة أخيرة مع لاعبى الفريق فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الجزائر السادسة والنصف بتوقيت القاهرة من أجل مراجعة بعض التعليمات الأخيرة لمباراة وفاق سطيف الجزائرى.

الاهلي - وفاق سطيف .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف مباشر اليوم 23-10-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019

ويعلن الفرنسى كارتيرون تشكيل الأهلى للمباراة فى محاضرة اليوم وبعدها يتحرك الفريق لملعب 8 مايو بمدينة سطيف لخوض المباراة.

الاهلي - وفاق سطيف .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف مباشر اليوم 23-10-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019

ويستعد الأهلى لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.



