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تابع لايف|مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشراليوم23-10-2018دور نصف نهائي النهائي دوري أبطال أفريقيا(كورة اون لاين)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:27 م
تابع لايف|مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشراليوم23-10-2018دور نصف نهائي النهائي دوري أبطال أفريقيا(كورة اون لاين)
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لايف| مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 دور نصف نهائي النهائي دوري أبطال أفريقيا (كورة اون لاين)

- القنوات الناقلة:

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي مع وفاق سطيف في إياب دور نصف النهائي من الشامبيونزليج الأفريقي مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "بي إن سبورت 7" الرياضية بصوت المعلقين محمد الكواليني وعادل خلو.

لايف| مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 23-10-2018 دور نصف نهائي النهائي دوري أبطال أفريقيا (كورة اون لاين)

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