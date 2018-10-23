في مواجهة مرتقبة يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا









مقدمة المباراة الأهلي ووفاق سطيف:

نجح الأهلي في تحقيق فوز إيجابي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ويسعى الأهلي للحفاظ على هذه النتيجة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الـ11 في تاريخه بحثا عن تحقيق اللقب الأفريقي التاسع في دوري الأبطال والغائب عن خزائن الجزيرة منذ 5 سنوات تحديدا منذ 2013 والفوز باللقب على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.

مشاهدة AL Ahly live7hd | مشاهدة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف beIN SPORTS HD اليوم الثلاثاء

وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 . الملعب : ملعب 8 ماي 1945 . المعلقين : محمد الكواليني + عادل خلو . نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف.