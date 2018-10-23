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حسين ياسر المحمدي لـ"الفجر الرياضي": الزمالك تأخر في سداد مستحقاتي رغم تنازلي عن نصفها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:25 م
حسين ياسر المحمدي لـالفجر الرياضي: الزمالك تأخر في سداد مستحقاتي رغم تنازلي عن نصفها
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أحمد الهواري
 

 

أبدى حسين ياسر المحمدى استياءه الشديد من معاملة إدارة الزمالك له بشأن سداد مستحقاته المتأخرة والبالغة 800 ألف جنيه.

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة لإبلاغ الزمالك بسداد مستحقات اللاعب خلال شهر قبل توقيع عقوبات على القلعة البيضاء حال عدم السداد.

 

وقال المحمدي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي "نعم وصلني خطاب من الفيفا ومن المحامية الخاصة بي بشأن قرار سداد مستحقاتي وانتظر السداد من جانب الزمالك".

 

وأضاف "تنازلت عن أكثر من نصف مستحقاتي للنادي حبا في الجماهير والزمالك وحتى الآن وعود الزمالك معي لا تنتهي والنادي يتأخر في الدفع وهناك مماطلة في السداد رغم أن مستحقاتي مر عليها سنوات".

 

واختتم حديثه قائلا" مستحقاتي بسيطة ورغم ذلك لم تنتهي الأزمة رغم أن الزمالك يتعاقد مع لاعبين بملايين ويسدد لهم مستحقاتهم".

 

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