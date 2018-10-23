نستعرض فى السطور التالية العوامل التى تمنح الأهلى تأشيرة الصعود لنهائى دورى الأبطال الأفريقى للعام الثانى على التوالى..

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1- تسجيل هدف الصدمة المبكر

يتحتم على الفريق الأهلاوى تسجيل هدف مبكر لقتل معنويات لاعبى وفاق سطيف وتصدير القلق لجماهيره ومنعه من الدخول فى أجواء المباراة.





2- اللعب على المرتدات

فوز الأهلى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد حدث يجب نسيانه وعدم التفكير فيه نهائياً والتركيز فقط فى اللعب على المرتدات وتسجيل هدف من أنصاف الفرص بشكل يهدى الفريق الأحمر بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

3- تجنب الأخطاء الدفاعية

مدافعو الفريق الأحمر سيكونون أمام مهمة صعبة تتخلص فى ضرورة التركيز مع كل كرة، لاسيما الكرات المرتدة لضمان عدم اهتزاز شباك الأهلى بشكل يضمن تفوقه فى اللقاء.

4- التركيز مع العرضيات

الكرات العرضية مصدر قلق دائم لدفاع الأهلى لذا ينبغى أن يكون هناك حالة تركيز كاملة فى التعامل مع الكرات بشكل يضمن الحفاظ على نظافة شباك بطل مصر.





5- عدم الانسياق وراء الاستفزازات الجماهيرية

مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر اون لاين (دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف الان

لاعبو الأهلى مطالبون بضرورة عدم التأثر بالضغوط الجماهيرية لمشجعى وفاق سطيف المتوقع حضورهم المباراة فى استاد 18 مايو حتى لا يضيع تركيز الفريق لاسيما فى الأوقات الصعبة للمباراة.





6- تجاهل القرارات التحكيمية

مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر اون لاين (دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف الان

يجب على نجوم الأهلى عدم الاعتراض على الحكام فى أى لعبة لضمان عدم التعرض للكروت الحمراء والصفراء بشكل يزيد من سخونة المباراة فى الحضور الجماهيرى.



