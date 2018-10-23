لايف الآن | ES Setif vs Al Ahly شاهد مباراة الأهلي ووفاق سطيف - بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف مشاهدة الاهلي ضد وفاق سطيف

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مباراة: الأهلي ضد وفاق سطيف





مسابقة: دوري أبطال أفريقيا CAF Champions League





التاريخ: 23-10-2018





وقت انطلاق المباراة: الساعة 20:00 (بتوقيت بريطانيا) 21:00 بتوقيت القاهرة 22:00 بتوقيت الرياض





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بث حي وفاق سطيف مقابل الأهلي: بث مباشر





يلتقي الأهلي بوفاق سطيف في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الثلاثاء 23-10-2018





الأهلي ، البطل الأفريقي من مصر ، يدخل المباراة برصيد 2-0 من مباراة الذهاب.





هل يمكن للجزائريين وفاق سطيف أن يحولوا التعادل على أرضهم؟





سيكون الأهلي بدون كل من في المباراة بما في ذلك مؤمن زكريا ، ناصر ماهر ، أكرم توفيق ، علي معلول ، شريف إكرامي ، جونيور أجاي ، ومحمد نجيب.



