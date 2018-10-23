بث livehd7 | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | شاهد مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الان | الاهلي ووفاق سطيف

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى بنظيره وفاق سطيف الجزائرى على ملعب 18 مايو ضمن مواجهات إياب الدور قبل النهائى لدورى الأبطال الأفريقى.

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وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب.





ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية فى الجزائر، وهى الفوز أو التعادل على الأقل والحفاظ على شباكه نظيفة ليتأهل للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من بريميو دى أوجستو الكونغولى والترجى الرياضى التونسى، فى طريقه لاستعادة اللقب الأفريقى الغائب عن الخزائن الأهلاوية منذ خمسة أعوام كاملة.





على الجانب الآخر، فريق وفاق سطيف الجزائرى الذى وصل للدور نصف النهائى على حساب الوداد المغربى حامل اللقب بنتيجة 0 - 1 فى مجموع المبارتين، سيسعى للفوز فى هذه اللقاء ليصل إلى المباراة النهائية، الفريق الجزائرى سيحتاج للفوز بثلاثة أهداف مع المحافظة على شباكه نظيفة ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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