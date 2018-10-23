طريقة عمل كباب لحم الخروف

المقادير

- لحم الخروف : كيلو (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- النعناع : نصف كوب (طازج ومفروم ناعم)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة ناعم)

- معجون الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- معجون الفلفل الحار : ملعقة كبيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب





طريقة التحضير

1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل والنعنع والكزيرة ومعجون الزنجبيل ومعجون الفلفل الحار.





2. أضيفي الكمون والكزبرة المطحونة والبابريكا والفلفل الأحمر والملح واخلطي حتى تتمازج المكونات.





3. غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.





4. بللي أعواد خشبية بالماء ثم شكي اللحم في الأعواد بسماكة متوسطة.





5. ادهني الشواية أو المقلاة بالزيت النباتي وقلبي أعواد الكباب على نار متوسطة مع التحريك حتى تنضج.



