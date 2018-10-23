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وصفات لعلاج تساقط الشعر من الأمام

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:10 م
وصفات لعلاج تساقط الشعر من الأمام
تساقط الشعر
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لحل مشكلة تساقط الشعر من الأمام، التي تتعرضين لها خاصة عندما تكبرين في العمر، وتجدين نفسك في موقف محرج، إليكِ مجموعة من الوصفات التي تعالج هذه المشكلة:-

ماسك بياض البيض مع الأفوكادو
- 2 بياض بيضة
- 1 حبة أفوكادو مهروسة
- زيت زيتون
اخلطي الثلاثة مكونات مع بعضها، وضعي الخليط على الشعر من الأمام، ويفضل على فروة الرأس ككل.
اتركي الخليط لمدة 45 دقيقة، حتى تمتص بصيلات الشعر المواد الغذائية في البيض والأفوكادو.
اشطفي شعرك بالماء والشامبو، لإزالة الماسك.
كرري الماسك مرتين أسبوعيا، وبعد ذلك يمكنك تجربته مرة واحدة فقط.

ماسك صفار البيض مع زيت الخردل والشاي الأخضر
- 2 صفار بيضة
- ملعقة كبيرة من زيت الخردل
- ملعقة كبيرة شاي أخضر مطحون مع قطرات ماء
اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.
ضعي غطاء الاستحمام على شعرك.
أزيلي الخليط بعد انتهاء المدة بالماء والشامبو.
حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.
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