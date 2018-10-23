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بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في كأس مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:13 م
بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في كأس مصر
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الفجر الرياضي
 
يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، المقرر له بعد قليل على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 من البطولة، واستمرار نغمة الانتصارات بعد تخطي بيراميدز بهدفين في الدوري العام.

واستدعى فييرا المدير الفني للإسماعيلي 19 لاعبا للقاء اليوم وهم: عصام الحضري ومحمد فوزي - محمود متولي ومحمد مجدي وأحمد علي وباهر المحمدي وطارق طه - عماد حمدي ونادر رمضان ومحمد الضرف وحسني عبدربه وعمر فتحي "سافيولا" ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم - التونسي لسعد الجزيري وكريم بامبو وشكري نجيب والكاميروني كريستوفر ميندوجا.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق المقاولون العرب إلى تحقيق الفوز والخروج من كبوة الهزيمة أمام وادي دجلة في لقاء الجولة الماضية للدوري.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على ناصر الفكرية برباعية دون رد في دور الـ32، بينما تأهل المقاولون لهذا الدور على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد.

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