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النيابة تبدأ التحقيق مع وكيل إدارة الإشغالات ببولاق أبو العلا لاتهامه بالتزوير

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:13 م
النيابة تبدأ التحقيق مع وكيل إدارة الإشغالات ببولاق أبو العلا لاتهامه بالتزوير
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عمرو محمد
 

تباشر نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار محمد البديوي، التحقيق مع وكيل إدارة الإشغالات بحي بولاق أبو العلا، لاتهامه بتزوير تصاريح الأكشاك وقرارات الإزالة.

ووردت معلومات للعقيد شريف فيصل، رئيس مباحث شرطة مرافق القاهرة، مفادها قيام "ر. ص"، وكيل إدارة الإشغالات بحي بولاق أبو العلا، بتزوير تراخيص الأكشاك والبتارين بالمنطقة.

وأضافت التحريات، أن المتهم يقوم بإصدار قرارت إزالة الأكشاك والبتارين ثم يقوم بعدها باستخراج قرارات إنشاء أكشاك جديدة مقابل مبالغ مالية، وأنه حصل على أموال من أصحاب 3 أكشاك، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة، أمرا بسرعة القبض عليه، ومن خلال إعداد الأكمنة اللازمة تمكن العقيد شريف فيصل والرائدان شادي عبد الوهاب ومحمد شاهين من القبض عليه.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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