تابع الاهلي ووفاق سطيف..مشاهدة مباراة AlAhlyضد وفاق سطيف اليوم|شاهد أهم مباريات دوري ابطال افريقيا مباشر|بث مباشر الاهلي

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يقام فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء لقاء وفاق سطيف الجزائرى ضد الأهلى، فى إياب نصف نهائى أفريقيا.





وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السلام الدولى.





الأهلى يسعى للفوز فى الجزائر

يسعى الأهلى لتحقيق الفوز على وفاق سطيف بالجزائر لتكريس العقدة خارج الأرض، خاصة أنه نجح فى تحقيق نتائج إيجابية خارج ملعبه العام الجارى منذ حضور باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق.





التشكيلة المتوقعة للأهلى

من المتوقع أن يخوض الأهلى مباراته بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال أحمد فتحى وسعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف، وفى الوسط حسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية وفى الهجوم وليد سليمان وإسلام محارب ووليد أزارو.





السعة الكاملة لملعب المباراة

يتسع ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية، الذى يستضيف اللقاء لـ16 ألف مُشجع، وهو ملعب من النجيل الصناعى ويبعد ما يقرب من 10 دقائق عن فندق إقامة الأهلي بمدينة سطيف التى تبعد حوالى 270 كيلو عن العاصمة الجزائرية.