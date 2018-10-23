مفاجأة مصرية للسعودية بتوقيع الشاعر إسلام خليل

طرح الشاعر إسلام خليل، قصيدة جديدة وجريئة بعنوان "كلنا ويا السعودية" دعماً للمملكة العربية السعودية أمام المخطط الأمريكى التركى القطرى القذر للابتزاز والتشويه والنيل من سيادة السعودية وإضعافها وتوريطها فى جرائم ليس لها أى علاقة بها.



