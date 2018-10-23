مفاجأة مصرية للسعودية بتوقيع الشاعر إسلام خليل
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:10 مالفجر الفني
طرح الشاعر إسلام خليل، قصيدة جديدة وجريئة بعنوان "كلنا ويا السعودية" دعماً للمملكة العربية السعودية أمام المخطط الأمريكى التركى القطرى القذر للابتزاز والتشويه والنيل من سيادة السعودية وإضعافها وتوريطها فى جرائم ليس لها أى علاقة بها.
وجاء نص القصيدة
يا أردوغان يا خاين انت وتميم وترامب.. كلنا ويا السعودية أقعد هنا على جمب
كلنا ويا السعودية فى الشدة ووقت الصعب.. وياها وبنأيدها رئيس وحكومة وشعب
مش هنسيب السعودية لترامب وللأشرار..كلنا واقفين وياها ومعاها فى أى قرار
فى مؤامرة جديدة بتحصل وكلام طلع واتحدف.. علشان الربيع العربيى ما اتحققشى الهدف
خربوا العراق وسوريا وليبيا واليمن.. وجايين على السعودية علشان ياخدوا التمن
مش هنسيب السعودية لترامب وأردوغان.. ولا لتميم الخاين وصهاينة وأمريكان
السعودية ومصر مع بعض الايد فى الايد.. انتهى زمن الهيمنة والعافية والتهديد
يا ترامب خلى بالك من غضبة الملايين.. بلد الحرمين خط أحمد محفوظة دنيا ودين
أمريكا نفسها يا ترامب فيها مسلمين كتير..ومفيش حد هيسمحلك تدخل أرض التكبير
كلنا ويا السعودية على اللعبة اللى بتلعبوها.. خربتوا أربع دول فلسطين دمرتوها
يا ترامب ما تقلدش أبره واصحاب الفيل..واعقل بلاش تواجه الطير الابابيل
مش هتمسوها يا غبى مهما على الخونة ناديت.. أرض الرسالة والنبى والصحابة وأهل البيت