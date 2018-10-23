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AL-AHLY.. مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:09 م
AL-AHLY.. مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف
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AL-AHLY.. مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف


متسلحًا بالتاريخ وانتصار ثمين حققه في لقاء الذهاب، يخوض الأهلي مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري، على ملعب (8 مايو) في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الثلاثاء 23 أكتوبر لعام 2018، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

                      

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مطلع اكتوبر على استاد (السلام) بالقاهرة، واصبح يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

 

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية حال تأهله الفائز من مباراة الترجي التونسي وأول اغسطس الأنجولي، وكان الأخير فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف وأصبح الأقرب للصعود للنهائي القاري.

 

الأهلي لعب 9 مباريات سابقة على الملاعب الجزائرية فاز في مباراتين وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثالث في الجزائر على حساب وفاق سطيف في لقاء اياب نصف النهائي الأفريقي ،وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

 

AL-AHLY.. مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف


بطولة دوري أبطال افريقيا

الدور نصف النهائي

الأهلي المصري ×  وفاق سطيف الجزائرى 

اليوم 23 /10/2018  الثلاثاء 

التوقيت: 9:00 PM بتوقيت القاهرة

‏ بي ان سبورت HD 7          

الملعب: 8 مايو - الجزائر

المعلق: الصوتية الأولى (عادل خلو) - الصوتية الثانية : (محمد الكوالينى)


AL-AHLY.. مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر – اونلاين مباراة الاهلي اليوم – شاهد الاهلي لايف


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