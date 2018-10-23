بث حصرى لايف شاهد بجودة HD مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدون تقطيع 

يدير مباراة الأهلى ووفاق سطيف طاقم تحكيم جنوب أفريقي، بقيادة فيكتور جوميز، ويعاونه الثنائي زاخلي كويكي سيويلا مساعد أول، ويوهانس سيلو موشيدي مساعد ثان.

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وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.

على الجانب الأخر يدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم رافعا شعار التحدي حيث يسعى بطل الجزائر لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لتعويض مباراة الذهاب دون تلقي أهداف ليتأهل لنهائي البطولة ويبحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد نسختي 1988 و2014، ويعول الفريق الجزائري كثيرا على لاعبيه عبد المؤمن جابو وحبيب بوقلمونة من أجل قيادة الفريق لفوز تاريخي على فريق القرن في إفريقيا.