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اليابان تدرس رفع الصين من برنامجها لمساعدات التنمية الخارجية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:08 م
اليابان تدرس رفع الصين من برنامجها لمساعدات التنمية الخارجية
رئيس وزراء اليابان
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وكالات
 

تدرس اليابان رفع الصين من برنامجها للمساعدات الخارجية بمجال التنمية، والذى مد الصين بالمساعدات قرابة أربعة عقود، وذلك بعدما باتت الصين ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم، حيث سيناقش مسئولون من الجانبين سبل التعاون فى مساعدات التنمية، مثل تقديم المساعدات إلى دولة آخرى أكثر احتياجا لتحسين البنية التحتية

 

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن اليابان منحت الصين أكثر من 26 مليار دولار فى صورة منح وقروض وتعاون تقنى، مما ساعد الصين فى بناء البنى التحتية من طرق ومطارات ومحطات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تحسين البيئة ومحاربة الأمراض المعدية وتقديم التدريب، وذلك منذ انضمامها إلى البرنامج فى عام 1979.

 

وتوقفت اليابان بالفعل عن إعطاء الصين قروض طويلة المدى جديدة، كما جمدت بدء مشروعات مساعدة ضخمة جديدة.

 

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء شينزو آبى مع رئيس وزراء الصين لى كى تشيانج وقف بدء المشروعات الجديدة بدءا من أبريل المقبل، وذلك خلال لقائهما المقرر الجمعة المقبلة.

 

من جانبها، قالت مصادر يابانية أنه فى الوقت الذى استطاعت فيه اليابان والصين أن يخرجا من أسوأ مرحلة شهدتها العلاقات بينهما منذ عام 2012، سيقومان بإنشاء منتدى لحكومتيهما، وذلك من أجل مناقشة التعاون للمساعدة فى بناء البنية التحتية للبلدان النامية.

 

المزيد عن: مساعدات التنمية الخارجية رئيس وزراء اليابان اليابان الصين
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