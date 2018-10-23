تابع بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم|مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بدون تقطيع|مشاهدة مباراة الاهلي يوتيوب لايف

يشهد ملعب ٨ مايو عددًا كبيرًا من جماهير الجزائر التي حرصت على حضور المباراة، فيما حرص العشرات من جماهير الأهلي على مؤازرة الفريق من أمام فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة.





تنطلق فى التاسعة مساء اليوم مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى واحدة من أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية.





مباراة الأهلى ووفاق سطيف يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تؤهله للتأهل لنهائي البطولة وقطع التأشيرة الأخيرة للنهائي الافريقي خاصة بعد حسم مباراة الذهاب بثنائية نظيفة بملعب السلام بالقاهرة ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.



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ويرصد "الفجر الرياضي" فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الأهلى ووفاق سطيف المقرر إقامتها الليلة بمدينة سطيف الجزائرية:

قبل مباراة الأهلى ووفاق سطيف اختار الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للأحمر قائمة الفريق التى تخوض المباراة والتى تضم 20 لاعبًا، هم: محمد الشناوى وعلى لطفى وأحمد فتحى وهشام محمد ومحمد هانى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالى وأحمد حمودى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية، وميدو جابر وأحمد حمدى وصلاح محسن ووليد أزارو، وإسلام محارب ومروان محسن.



وجاء اللاعبون الغائبون عن مباراة الأهلى ووفاق سطيف هم ناصر ماهر ورامى ربيعة وجونيور أجاى ومؤمن زكريا.