كول كورة HD البث المباشر لمباراة الاهلي - وفاق سطيف .. مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اون لاين | يلا شوت

اليوم يحرص موقع الفجر الرياضي على تقديم خدمة مميزة لجميع متابيعه عن طريق نقل البث المباشر والحي لمباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بث مباشر اليوم بدون تقطيع.

يعتمد المدرب الفرنسي كارتيرون اليوم على جهود وخبرات اهم لاعبي النادي الاهلى أمثال وليد سليمان أحد أهم الأوراق الرابحة ووليد أزارو وحسام عاشور ومؤمن زكريا وأحمد فتحي الذي تماثل للشفاء من الإصابة البسيطة التى تعرض لها قبل السفر للجزائر بكدمة في الركبة وبات جاهزاً لمباراة الليلة ويتسلح الاهلي بالخبرات الممثلة في لاعبيه والذين خاضوا الكثير من البطولات الإفريقية خلال السنوات الماضية.

الأهلي يتفوق تاريخيا وبالأرقام:

ويتفوق الأهلي تاريخيًا على أندية الجزائر في البطولات الإفريقية قبل مباراته المرتقبة ضد وفاق سطيف، حيث تقابل المارد الأحمر مع الأندية الجزائر في 18 مباراة خلال مشاركاته بالبطولات القارية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

وتقابل الأهلي مع أندية الجزائر في 9 مواجهات على الأراضي الجزائرية طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية واجه خلالها مولودية الجزائر ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فاز المارد الأحمر في مباراتين، وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

أول مواجهة للأهلي في الملاعب الجزائرية كانت أمام فريق مولودية الجزائر في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة بينما فاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بهدف دون رد ولكنه لم يصعد للدور التالي.