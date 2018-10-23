لايف يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يلعب الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الأهلي 2-0، وستكون الجماهير منتظرة لمشاهدة اللقاء الحاسم بين الاهلي ووفاق سطيف في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

في مواجهة مرتقبة يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مقدمة المباراة الأهلي ووفاق سطيف :

نجح الأهلي في تحقيق فوز إيجابي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ويسعى الأهلي للحفاظ على هذه النتيجة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الـ11 في تاريخه بحثا عن تحقيق اللقب الأفريقي التاسع في دوري الأبطال والغائب عن خزائن الجزيرة منذ 5 سنوات تحديدا منذ 2013 والفوز باللقب على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.

وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.

على الجانب الأخر يدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم رافعا شعار التحدي حيث يسعى بطل الجزائر لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لتعويض مباراة الذهاب دون تلقي أهداف ليتأهل لنهائي البطولة ويبحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد نسختي 1988 و2014، ويعول الفريق الجزائري كثيرا على لاعبيه عبد المؤمن جابو وحبيب بوقلمونة من أجل قيادة الفريق لفوز تاريخي على فريق القرن في إفريقيا.

تاريخ المواجهات:

التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف، وسيكون الأهلي امام فرصة تاريخية للتأهل للنهائي وحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه بعدما حقق البطولة من قبل 8 مرات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7

قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.

عمرو عادل

تتجه أنظار الملايين من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان إلى ملعب 8 ماي 1945، في التاسعة مساء الثلاثاء، في المواجهة التي تجمع النادي الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .

الملعب : ملعب 8 ماي 1945 .

المعلقين : محمد الكواليني + عادل خلو .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف.

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.





وفاق سطيف أول فريق في تاريخ المسابقة يتمكن من إقصاء النادي الأهلي من دور نصف نهائي دوري الأبطال قبل 20 عامًا، وبالتحديد عندما التقى الفريقان في نسخة 1988.. خسر الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد، وعاد الأهلي ليفوز في الإياب بالقاهرة بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، التي منحت بطاقة التأهل لوفاق سطيف. ويودع الأهلي البطولة من نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية. علمًا بأنه عندما تأهّل إلى نصف نهائي البطولة في نسخة 1981 قرر الاعتذار عن استكمال البطولة لظروف سياسية.

يلا شوت - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف