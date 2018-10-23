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أجيري يرفض مواجهة إيران والإمارات وديا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:41 م
أجيري يرفض مواجهة إيران والإمارات وديا
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محمد الصو
 

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض مواجهة ودية أمام منتخب آسيوي خلال المعسكر المقبل استعدادًا لنهائيات الإمم الإفريقية.

وكان الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، عرض على الجهاز الفني للفراعنة مواجهة أحد منتخبات الإمارات أو إيران أو البحرين زديًا، وهو ما رفضه الأخير لتمسكه بمواجهة منتخب من أمريكا، لتجهيز الفريق قبل المعارك الإفريقي.

وحدد أجيري، معسكرًا للمنتخب الوطني عقب مواجهة تونس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.
المزيد عن: منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة اجيري
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