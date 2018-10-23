" مدبولى": 7٫2 مليار جنيه استثمارات بمدينة دمياط الجديدة و1٫4 مليار جنيه بخطة هذا العام









صرح مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات بمدينة دمياط الجديدة، حوالى 7.2 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات خطة العام المالي الحالى 1.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 984 وحدة إسكان مميز غرب الحى الخامس (41 عمارة)، سيتم طرحها للبيع قريبا.





وقال مصطفى مدبولى: جارٍ تنفيذ 3840 وحدة (160 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمناطق غرب الجامعة، وجنوب الحى الأول، ومجاورة 33 بالحى السادس، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وتنفيذ 44 عمارة إسكان فاخر بالمجاورة 34 بالحى السادس، وجار طرح تنفيذ 925 وحدة (87 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمجاورتين (33 – 34) بالحى السادس.





وأضاف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بالنسبة لمشروعات الطرق، تم تطوير 12 ميداناً بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمشايات للمجاورات بأحياء المدينة، وجارٍ تنفيذ طريق المدخل الغربى من الطريق الدولى إلى وسط المدينة بطول 800 م، وتنفيذ رفع كفاءة الطريق شمال المدينة، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وعمل أرصفة بلاطات خرسانية مطبوعة وزراعات، وتنفيذ رفع كفاءة وتطوير المدخل الشرقى للمدينة، وجارٍ طرح رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية.





وأوضح المهندس محمد رجب، أنه تم ترفيق 359 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج غرب جامعة حورس، وبدأ تسليمها أول أكتوبر الجارى، وتم ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة شرق الحى المميز، وجنوب القرى السياحية، وجارٍ طرح ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزاً، وأراضى بيت الوطن بالحديقة الدولية.





وفيما يتعلق بمشروعات الخدمات، قال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: جارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة "دار مصر" للاسكان المتوسط (44 عمارة)، وتنفيذ موقفين إقليميين شرق وغرب المدينة، وتنفيذ ملعب خماسي لخدمة منطقة "سكن مصر" غرب الحي الخامس، وتنفيذ دار رعاية اجتماعية بمنطقة وسط المدينة، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس لخدمة منطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مجمع ورش جنوب الحي الرابع، وتنفيذ مدرسة بالمجاروة 28 بالحي الخامس لخدمة سكان المنطقة، وتنفيذ مدرسة بالمجاورة 33 لخدمة الإسكان الفاخر وسكن مصر، وتنفيذ سويقتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول.





وأضاف: جارٍ تشطيب مدرستين للتعليم الأساسى بالمجاورة 15 بالحى الثالث، والمجاورة 26 بالحى الخامس، ومدرسة للتعليم الأساسى جنوب مشروع "دار مصر"، ومدرسة النيل، وتم الانتهاء من مبنى الحضانة وتسليمه ليتم تشغيلها، كما تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، وسيتم طرحها للبيع قريباً، والانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين لخدمة المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، والانتهاء من تنفيذ سوق تجارية غرب الحى الخامس لخدمة عمارات "سكن مصر"، وجارٍ الاستلام الابتدائى للمركز الطبى لخدمة مشروع "دار مصر".





وأشار المهندس محمد السيد مصطفى، إلى أنه جارٍ طرح 5 قطع أراضٍ خدمية بأنشطة مختلفة (حضانة – مركز طبى – مستشفى – نادٍ اجتماعى – محطة خدمة وتموين سيارات) بنظام العروض بالمظاريف المغلقة، وجارٍ طرح 28 قطعة أرض إسكان مختلط بمساحات تتراوح بين 750 و2600 م2.​











