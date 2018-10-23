انطلاق برنامج "نجم السعودية" في موسمه الأول على شاشة SBC

أطلقت قناة "SBC" باقة برامجيّة جديدة ضخمة من ضمنها برنامج "نجم السعودية" للمواهب الشابّة. "نجم السعودية" برنامج مُسابقات فنيّ غنائيّ الأوّل من نوعه في المملكة مُتخصّص بإكتشاف المواهب الغنائيّة السعوديّة.

واختارت مجموعة يونيفرسال ميوزك الرائدة عالمياً في مجال الموسيقى برنامج "نجم السعوديّة" بموسمه الأوّل لتمنح من خلاله فرصة إستثنائيّة لأفضل صوت في المملكة العربيّة السعوديّة من خلال توقيع عقد إنتاج مع الشركة لإطلاق النجم الجديد في سماء الفنّ العربيّ.

يُعتبر "نجم السعوديّة" أوّل برنامج مُسابقات فنيّ غنائيّ ضخم في المملكة، مُتخصّص بإكتشاف المواهب الغنائيّة السعوديّة وصقل قدراتها ويُعرض عبر تلفزيون الـ SBC وسيُوفّر فرصاً جديدة للمُغنيّين غير المُحترفين (بداية من عمر 15 عاماً فيما أعلى)؛ ليُصبحوا نجوماً للفن والغناء، ويُقدّمه الثلاثيّ المُميّز المؤلّف والمُنتج الموسيقي ممدوح سيف، وأخطبوط العود البارز الفنّان عبادي الجوهر، والفنانة وعد.