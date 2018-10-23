ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

انطلاق برنامج "نجم السعودية" في موسمه الأول على شاشة SBC

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:35 م
انطلاق برنامج نجم السعودية في موسمه الأول على شاشة SBC
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

أطلقت قناة "SBC" باقة برامجيّة جديدة ضخمة من ضمنها برنامج "نجم السعودية" للمواهب الشابّة. "نجم السعودية" برنامج مُسابقات فنيّ غنائيّ الأوّل من نوعه في المملكة مُتخصّص بإكتشاف المواهب الغنائيّة السعوديّة.

واختارت مجموعة يونيفرسال ميوزك الرائدة عالمياً في مجال الموسيقى برنامج "نجم السعوديّة" بموسمه الأوّل لتمنح من خلاله فرصة إستثنائيّة لأفضل صوت في المملكة العربيّة السعوديّة من خلال توقيع عقد إنتاج مع الشركة لإطلاق النجم الجديد في سماء الفنّ العربيّ.

 

يُعتبر "نجم السعوديّة" أوّل برنامج مُسابقات فنيّ غنائيّ ضخم في المملكة، مُتخصّص بإكتشاف المواهب الغنائيّة السعوديّة وصقل قدراتها ويُعرض عبر تلفزيون الـ SBC وسيُوفّر فرصاً جديدة للمُغنيّين غير المُحترفين (بداية من عمر 15 عاماً فيما أعلى)؛ ليُصبحوا نجوماً للفن والغناء، ويُقدّمه الثلاثيّ المُميّز المؤلّف والمُنتج الموسيقي ممدوح سيف، وأخطبوط العود البارز الفنّان عبادي الجوهر، والفنانة وعد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 1:01:31 PM