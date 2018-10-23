بولتون يصف المحادثات مع روسيا عن إنهاء النزاع السورى بالناجحة

وصف مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى جون بولتون، المحادثات مع الجانب الروسى حول إنهاء النزاع فى سوريا بالناجحة جدا، معربا عن أمله بتوسيعها.

وقال بولتون، خلال لقائه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء: "نحن نتفق مع روسيا فى أن المحادثات عن إنهاء النزاع فى سوريا كانت ناجحة ومفيدة جدًا، ونحن نأمل بأن نتمكن من توسيع هذا الحوار ومناقشة المواضيع الأخرى".

وكان بولتون قد التقى أمس الاثنين مع رئيس مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف، حيث ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

كما التقى بولتون بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ومن المقرر أن يلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.