تعرفي على فوائد "اللوبيا" لإنقاص الوزن

للوبيا من الأطعمة الشعبية التي يحبها الكبار والصغار، لمذاقها الطيب ومعظمنا يأكلها دون معرفتنا لفوائدها التي تقدمها للجسم والعقل، ومن فوائدها المذهلة ما يلي:-





الوقاية من أمراض القلب

لاحتواء اللوبيا علي مركب الفلافونيد الذي يحمى من الإصابة بأمراض القلب وتحمي الأوعية الدموية، وتحافظ علي نسبة الكولسترول في الدم.





الوقاية من الإصابة بأمراض الثدي

لاحتوائها عل مركبات السي لينوم والفلافونيد، فإنها تعمل علي تنظيم الهرمونات عند المرأة، فإنها تساعد علي تنظيم هرمون أستروجين، فيسبب ارتفاع في عملية التمثيل الغذائي الذي يحمى من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما إنها تحمى الرجل من خطر ارتفاع نسبة هرمون أستروجين الذي يساعد علي الإصابة بسرطان البروستاتا.





تقوي الجهاز المناعي

تحتوي اللوبيا علي الثري ونين الذي يساعد الجهاز المناعي من خلال إنتاج الأجسام المضادة للأكسدة، كما تحافظ علي قوة العضلات.





تقلل من الإصابة بمرض السكر

تحتوي اللوبيا علي كمية كبيرة من المغنيسيوم ,وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي، وتشير الأبحاث إلي إن تناول الأطعمة التي تحتوي علي المغنيسيوم تقلل إصابتك بمرض السكر.





تساعد علي إنقاص الوزن