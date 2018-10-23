ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرفي على فوائد "اللوبيا" لإنقاص الوزن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:26 م
تعرفي على فوائد اللوبيا لإنقاص الوزن
طباعة
 
للوبيا من الأطعمة الشعبية التي يحبها الكبار والصغار، لمذاقها الطيب ومعظمنا يأكلها دون معرفتنا لفوائدها التي تقدمها للجسم والعقل، ومن فوائدها المذهلة ما يلي:-

الوقاية من أمراض القلب
لاحتواء اللوبيا علي مركب الفلافونيد الذي يحمى من الإصابة بأمراض القلب وتحمي الأوعية الدموية، وتحافظ علي نسبة الكولسترول في الدم.

الوقاية من الإصابة بأمراض الثدي
لاحتوائها عل مركبات السي لينوم والفلافونيد، فإنها تعمل علي تنظيم الهرمونات عند المرأة، فإنها تساعد علي تنظيم هرمون أستروجين، فيسبب ارتفاع في عملية التمثيل الغذائي الذي يحمى من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما إنها تحمى الرجل من خطر ارتفاع نسبة هرمون أستروجين الذي يساعد علي الإصابة بسرطان البروستاتا.

تقوي الجهاز المناعي 
تحتوي اللوبيا علي الثري ونين الذي يساعد الجهاز المناعي من خلال إنتاج الأجسام المضادة للأكسدة، كما تحافظ علي قوة العضلات.

تقلل من الإصابة بمرض السكر
تحتوي اللوبيا علي كمية كبيرة من المغنيسيوم  ,وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي، وتشير الأبحاث إلي إن تناول الأطعمة التي تحتوي علي المغنيسيوم تقلل إصابتك بمرض السكر.

تساعد علي إنقاص الوزن
اللوبيا مفيدة جدا في فقدان الوزن لانخفاض الدهون والسعرات الحرارية بها، ولا تحتوي علي الكولسترول بالإضافة إلي إن الصوديوم في اللوبيا منخفض جدا.
المزيد عن: للوزن للوبيا انقاص الوزن الوزن الزائد اللوبيا الفوائد الجسم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 1:01:31 PM