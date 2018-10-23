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وفاة المخرج محمد قناوي عن عمر ناهز الـ82 عام

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:25 م
وفاة المخرج محمد قناوي عن عمر ناهز الـ82 عام
ارشيفية
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الفجر الفني
 
توفي صباح اليوم الثلاثاء، المخرج محمد قناوي، أحد رواد السينما التسجيلية في مصر، عن عمر ناهز 82 عاما، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

كان الراحل من رواد السينما التسجيلية في مصر منذ الستينيات، بعد إنشاء المركز القومي للسينما عام 1967 حيث بدأ مع المخرجين محمد خان وأحمد راشد ورأفت الميهي ومحمد خان العمل على تقديم أفلام تسجيلية تحت إشراف خبراء من تشيكوسلوفاكيا في ءلك الحين، كما التحق قناوي بلجنة القراءة والسيناريو لمؤسسة السينما تحت إشراف الأديب الكبير نجيب محفوظ، وعمل بعد ذلك في تدريس الإعلام في جامعة العين بالإمارات.

وترأس الراحل لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي عام 2007، وفي مارس عام 2010 كرمته وزارة الثقافة المصرية عن دوره في تطوير السينما المصرية.
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