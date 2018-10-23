تير شتيجن يوجه رسالة تحذير لإنتر وريال مدريد

أكد حارس مرمى برشلونة، الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، أن فريقه يسعى للفوز بكل الألقاب هذا الموسم، مبرزاً أنه عقب عودة "البلوجرانا" لدرب الانتصارات بالدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه السبت الماضي على إشبيلية (4-2) بعد أربع جولات من التعثر، يتطلع الفريق الآن للفوز على إنتر ميلان الإيطالي في التشامبيونز ليغ وعلى ريال مدريد في كلاسيكو الليغا.





وفي مقابلة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اليوم الثلاثاء، برر تير شتيجن اختلاف أداء البرسا في الليغا عنه في دوري الأبطال الأوروبي، بأن "الفرق في الليغا باتت تعرفنا، ومواجهتنا تعتبر مباراة العام بالنسبة إليهم، ويجب التعامل مع ذلك.. هذا أمر معقد لكننا مستعدون ونريد الفوز بكل الألقاب".





وأكد الحارس الألماني: "كل عام نبدأ الموسم بهدف الفوز بكل الألقاب، العام الماضي حدث لنا أمر لم يكن ينبغي أن يحدث (خروج البرسا من التشامبيونز ليغ في ربع النهائي أمام روما الإيطالي) لكن هذا أمر يجب أن نتعلم منه وهذه أمور تحدث في كرة القدم".





وأردف الحارس الألماني: "علينا أن نثبت في كل مباراة أننا الأفضل، أي كانت المباراة وأي كانت المسابقة.. نحن نسعى للفوز بكل شيء".





وعن غياب مهاجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة قد تصل لنحو ثلاثة أسابيع بعد أن تعرض لكسر بذراعه أثناء مواجهة إشبيلية، أبرز تير شتيغن: "ليو عنصر جوهري في الفريق، لكننا سنحاول تعويض غيابه على الرغم من أن هذا الأمر لن يكون سهلاً".





وأضاف شتيغن: "نتمتع بجودة في خط الهجوم ومقتنع بأن الجميع سيقوم بعمله بشكل استثنائي".



