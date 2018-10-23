وصفة مجربة للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

ينصح عدد كبير من خبراء التجميل بعمل ماسكات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة دون استعمال المستحضرات الكيميائية، وإليكِ عزيزتي وصفة مذهلة تخلصك من هالات العين السوداء:-





المكونات

ملعقة كركم – ملعقة دقيق – ملعقة حليب – ملعقة زيت لوز حلو.





طريقة التحضير والاستعمال:

امزجي كل المكونات مع بعضها حتى تحصلي على قوام متجانس نسبياً.

ضعي الوصفة حول منطقة العين، ثم دلكي المنطقة بحركة دائرية واتركيها لمدة 20 دقيقة فقط ثم تشطف بالماء الفاتر.

تكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر وسوف تجدي نتيجة مذهلة من الأسبوع الأول.





ملحوظة