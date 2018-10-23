لايف.. بث مباشر| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
وننشر لكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف اليوم، وهو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي
الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب
الهجوم: وليد أزارو