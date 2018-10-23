لايف.. بث مباشر| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت

تابعوا معنا اليوم تغطية خاصة لمباراة المارد الأحمر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا, ويحل النادي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب 8 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تنقلها "الفجر" في بث مباشرة مع بداية صافرة البداية.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، ما يعني أن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجه ليعبر إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



