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لايف.. بث مباشر| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:20 م
لايف.. بث مباشر| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت
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تابعوا معنا اليوم تغطية خاصة لمباراة المارد الأحمر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا, ويحل النادي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب 8 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تنقلها "الفجر" في بث مباشرة مع بداية صافرة البداية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، ما يعني أن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجه ليعبر إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة
 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

وننشر لكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف اليوم، وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب

الهجوم: وليد أزارو


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