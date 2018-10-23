عرض مجاني لفيلم "يوم الدين" في "معكم" غدا

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الأربعاء من برنامجها "معكم" المذاع على قناة CBC، الطفلة ريم أشرف التي حطمت الرقم القياسي لأطول غطسة في العالم تحت الماء لمدة 55 ساعة، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

تتحدث "ريم" عن استعداداتها لتنفيذ أطول غطسة في العالم، لتُحطم بذلك الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس بوجودها تحت الماء لأكثر من 55 ساعة.





تكشف البطلة دور الأسرة في مساندتها لتحطيم الرقم القياسي، فضلاً عن كواليس جديدة تكشفها خلال الحلقة.





كما تتضمن الحلقة لقاءً مع الفنان الشاب أحمد العوضي، الذي أبهر الجمهور خلال دوره فى مسلسل "نصيبي وقسمتك"، كما يتحدث عن حياته قبل احتراف التمثيل، وممارسته للرياضات العنيفة، مثل الملاكمة.





يتحدث العوضي أيضًا عن دور الفنان الراحل نور الشريف في مساندته عندما بدأ مسيرته الفنية، وأحلامه وطموحاته خلال الفترة القادمة.





يستضيف البرنامج أيضًا مخرج فيلم "يوم الدين" أبوبكر شوقي، الذي يتحدث عن الصعوبات التي واجهته خلال صناعة الفيلم، علاوة على دور بطل الفيلم "راضي"، وكيف استغرقت كتابة وتنفيذ الفيلم ما يقرب من 5 سنوات.





في مفاجأة لجمهور البرنامج، بادرت الإعلامية منى الشاذلي بتقديم عرض خاص مجاني للفيلم وذلك لجمهور البرنامج وعدد من المتفاعلين على صفحة "معكم منى الشاذلي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.