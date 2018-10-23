شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحلّ ضيفًا على فريق وفاق سطيف، في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب وفاق سطيف في الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.



شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD





الأهلي في تحقيق فوز إيجابي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ويسعى الأهلي للحفاظ على هذه النتيجة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الـ11 في تاريخه بحثا عن تحقيق اللقب الأفريقي التاسع في دوري الأبطال والغائب عن خزائن الجزيرة منذ 5 سنوات تحديدا منذ 2013 والفوز باللقب على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.





شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD









وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.





شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD









على الجانب الأخر يدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم رافعا شعار التحدي حيث يسعى بطل الجزائر لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لتعويض مباراة الذهاب دون تلقي أهداف ليتأهل لنهائي البطولة ويبحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد نسختي 1988 و2014، ويعول الفريق الجزائري كثيرا على لاعبيه عبد المؤمن جابو وحبيب بوقلمونة من أجل قيادة الفريق لفوز تاريخي على فريق القرن في إفريقيا.





شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD









تاريخ المواجهات:





التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.













قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :





حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.





خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.





خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.





خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.

شاهد الان بث حي مباراة الأهلي ووفاق سطيف| بث مباشر مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف لايف HD















