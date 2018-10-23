المنتخب الاولمبي: المدرب الخطوي يستدعي الحارس وسيم القروي واللاعب محمد المطيري





اجرى المنتخب الوطني الاولمبي مساء امس باحد ملاعب ضاحية المرسى الحصة التدريبية الاولى للمنتخب الاولمبي في برنامج تحضرياته لمباراته الودية يوم غد مع نادي حمام الانف. و شهدت الحصة التدريبية مشاركة 24 لاعبا وخصصت لاجراء بعض التدريبات الخفيفة لازالة الارهاق خاصة وان اغلبية اللاعبين شاركوا في الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ويذكر ان الاطار الفني وجه الدعوة الى لاعب شبيبة القيروان محمد مطيري مكان اللاعب جاسر الخميري بعد تعرضه الى الإصابة في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه الملعب التونسي بالشبيبة الرياضية القيروانية.

كما قام المدرب الوطني شكري الخطوي باستدعاء حارس اتحاد بنقردان وسيم القروي لتعزيز صفوف المنتخب خلال هذا التربص الاعدادي.

ويجري المنتخب الاولمبي اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال حصة تدريبية ثانية تحضيرا للمباراة الودية مع نادي حمام الانف يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة مساء بملعب المنزه (وات)



