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جمعية القضاة تدعو مجلس القضاء العدلي الى التمديد في مهلة الاستماع الى المترشحين لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:15 م
جمعية القضاة تدعو مجلس القضاء العدلي الى التمديد في مهلة الاستماع الى المترشحين لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
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محمد وليد الجموسي
 

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،اليوم الثلاثاء، مجلس القضاء العدلي إلى التمديد في أجل سماع المترشحين لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي فتح باب الترشح لها يوم 3 اكتوبر الجاري وذلك بغرض تمكين القضاة المترشحين من "حيز زمني معقول لعرض برامجهم وآرائهم وأفكارهم الإصلاحية المتعلقة بالقضاء".
وعبر المكتب في بلاغ له عن "استغرابه من قرار مجلس القضاء العدلي تخصيص يوم واحد لسماع المترشحين وهم 15 قاضيا لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو منصب قضائي هام".
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي للجمعية بعدم التسرع في الإعلان عن الفائز بالترشيح الحصري لهذا المنصب إلى حين التحقق من توفر جميع المعايير المنصوص عليها بالدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء من كفاءة ونزاهة وحياد واستقلالية وتطبيق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية.
وكان مجلس القضاء العدلي قد اعلن عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب اثر بلوغ الرئيس السابق ،الهادي القديري، سن التقاعد نهاية سبتمبر الماضي 
كما شغل القديري قبل تقاعده منصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء و خلفه في المنصب اثر تقاعده ، القاضي يوسف بوزاخر الذي انتخب يوم 11 اكتوبر 2018 رئيسا مؤقتا جديدا للمجلس الأعلى للقضاء.  

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