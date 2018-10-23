الديوانة تحجز بتطاوين أكثر من 8 آلاف خرطوشة سجائر أجنبية مهربة من ليبيا

تمكنّت فرقة الحرس الديواني بتطاوين من إحباط عمليتي تهريب ل8550 خرطوشة من السجائر تحمل علامات أجنبية مهرّبة من القطر الليبي، وفق ما أكدته الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء.

وأشارت مصالح الديوانة إلى حجز هذه الكمية، أمس الإثنين، والتي تناهز قيمتها 497 ألف دينار، إثر تلقي معلومات حول اعتزام مجموعة من المهربين نقل كمية من السجائر من القطر الليبي في اتجاه مدينة بنقردان عبر أحد المسالك الصحراوية بجهة رمادة.

وأكدت اضطرار دوريات الحرس الديواني لاستعمال السلاسل المسمارية لإيقاف ثلاثة شاحنات رباعية الدفع محملة ببضائع مغطاة بساتر بلاستيكي بعد أن حاولوا الفرار.

وأشارت إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق عدد من المهربين، الذين تجمهروا حول الشاحنات المحجوزة لافتكاك البضائع المذكورة.

وتمّ تحرير محضري حجز في الغرض بعد نقل الشاحنات والسجائر المحجوزة إلى مقر الفرقة، وفق نفس المصدر.



