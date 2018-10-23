توقع تهاطل أمطار محليا غزيرة بالشمال وعلى السواحل مع هبوب رياح قوية الثلاثاء









تكون السماء،الثلاثاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال والمناطق الساحلية. في ما تهب الرّياح من القطاع الشمالي قوية من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وقويّة نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س داخل البلاد. ويكون البحر هائجا فشديد الهيجان بالسواحل الشرقية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات و بين 24 و29 درجة ببقية المناطق.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الى ظهور سحب عابرة تكون أكثر كثافة بالشمال والمناطق الساحلية. في ما تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلاد. ويكون البحر شديد الاضطراب.وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 23 و28 درجة ببقية المناطق.



