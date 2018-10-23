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استقبال انس جابر بمطار تونس قرطاج بعد انجاز دورة موسكو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:13 م
استقبال انس جابر بمطار تونس قرطاج بعد انجاز دورة موسكو
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محمد وليد الجموسي
 
استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء الاثنين بمطار تونس قرطاج لاعبة التنس التونسية أنس جابر التي حققت انجازا هاما خلال دورة موسكو (كريملين كاب) باحرازها المركز الثاني خلف الروسية داريا كاساتكينا.
وكان في استقبال انس جابر الى جانب وزيرة شؤون الشباب والرياضة كل من كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري و المدير العام للرياضة المنصف شلغاف الى جانب رئيسة الجامعة التونسية سلمى المولهي وعدد من أفراد عائلتها.
وكانت لاعبة التنس التونسية قفزت 39 مركزا في التصنيف العالمي لرابطة التنس للمحترفات الصادر امس الاثنين لتصبح في المرتبة 62 عالميا عقب بلوغها نهائي دورة موسكو (كريملين كاب) حيث نجحت في ازاحة المصنفة 11 عالميا اللاتفية "اناستازيا سيفاستوفا" بنتيجة 2-1 (6-3 و3-6 و6-3) في نصف النهائي قبل ان تتعثر في المباراة النهائية امام الروسية داريا كاساتكينا (المصنفة 14 عالميا) بنتيجة 2/1 (2/6 و7/6 و6/4) 
يذكر ان انس جابر دخلت منافسات "كريملين كاب" من جدول التصفيات التمهيدي الذي ازاحت خلاله المجرية فاني ستولار (صاحبة المركز 127 عالميا) 1-6 و6-4 و6-3 والبريطانية هاريات ديرت (المصنفة 169 عالميا) 1-6 و6-3 و7-6 واليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو (المصنفة 170 عالميا) 7-5 و6-1.   (وات)

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