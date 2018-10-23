وزير الداخلية يلتقي مستشار الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا





شكلت المسائل المتعلقة بالتحديات الإقليمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتحسن الوضع الأمني في تونس مما ساهم في إنجاح الموسم السياحي ابرز محاور لقاء وزير الداخلية هشام الفراتي مساء امس الاثنين بالجنرال جون لوريمار مستشار الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كما تناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إستطلاع آفاق تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة بهدف الإرتقاء به إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية عبر وضع خطط مشتركة تقوم على تبادل التجارب والخبرات وتوفير الدعم بالتكوين والتجهيزات.



