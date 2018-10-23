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تطاوين : حجز 4 سيّارات رباعية الدّفع محمّلة بكميات كبيرة من السجائر المهرّبة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:12 م
تطاوين : حجز 4 سيّارات رباعية الدّفع محمّلة بكميات كبيرة من السجائر المهرّبة
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محمد وليد الجموسي
 


حجزت فرقة الحرس الديواني في تطاوين الليلة الماضية على إحدى المسالك الصحراوية قرب قرية "رمثة" من معتمدية بني مهيرة بعد أن نصبت كمينا استعملت فيه سلسلة المسامير وطلقات نارية أربع سيارات رباعية الدفع ثلاثة منها دون لوحات منجمية وجميعها محملة ببضائع مهرّبة تمثّلت في 855000 علبة سجائر فاخرة وكمية هامة من "المعسّل" وفق ما أفاد بذلك مصدر ديواني مراسل (وات) .
وأضاف أنّه تمّ تحرير محضر جبائي في المحجوز المقدرة كلفته بحوالي ستمائة وخمسة وأربعين ألف دينار.  

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