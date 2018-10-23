بعد قليل.. أردوغان يكشف عن تفاصيل التحقيق في قضية وفاة خاشقجي

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكشف ملابسات وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية في وقت سابق من اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال قبل إلقاء كلمته المنتظرة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن بلاده لن ترضى بحصر مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عدد من رجال الأمن، وأن "الضمير الإنساني سيرتاح عند محاسبة مسؤولي قتل خاشقجي".