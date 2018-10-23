رامي رضوان يشيد بقرار إلغاء الكشف المستعجل لتحقيق المساواة بين المواطنين

أشاد الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" فى حلقة صباح اليوم على قناة dmc، بالقرار الخاص بإلغاء "الكشف المستعجل" في العيادات والمستشفيات الخاصة.





هذا وقد صرح الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، خلال مداخلة هاتفية مع "8 الصبح" إن القرار هدفه حماية العلاقة بين المريض والطبيب، مشيرًا إلى أنه جاري تخصيص خط ساخن لإتاحة التواصل بين المواطنين والإدارة فيما يتعلق بالشكاوى من العيادات.





كما أكد أن "الكشف المستعجل" غير موجود في العيادات، موضحًا أن الحالات الصحية المتدهورة يلجأ ذويها إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات للتعامل معها.





وان "المريض الذي يسبقه آخر في الكشف بسبب دفع مبلغ مالي زائد يشعر بالغُصة والضيق، وهذا المبدأ لا يوفر المساواة بين المواطنين".