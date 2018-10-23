كاديلاك تكشف عن رسومات لـ"XT4 V" وسيارتها الكوبيه الجديدة (صور)

اليوم الأول من فعاليات معرض نيويورك السابق شهد الكشف عن كاديلاك XT4 الجديدة والمنتظرة من عشاق الشركة، ويبدو ان جماهير كاديلاك موعودون بفئة جديدة وهي XT4 V الرياضية والتي ستأتي بتصميم مغاير عن XT4 الأساسية.



