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النيابة تحيل ٤ متهمين في "مذبحة الشروق" للمحاكمة العاجلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
النيابة تحيل ٤ متهمين في مذبحة الشروق للمحاكمة العاجلة
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عمرو محمد
 

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الشروق" للمحاكمة العاجلة، بعد انتهاء التحقيقات وورود تقرير الطب الشرعي.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة العاجلة، كل من " كرم.م" المتهم الرئيسي بذبح زوجته وأطفاله الأربعة، و "عواد.م" المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة المجني عليها، وآخرين اثنين بتهمة التحريض على القتل.

واعترف المتهم، بقتل زوجته "منال" وأطفاله الأربعة، لشكه في سلوك زوجته، موضحًا أنه انتقل للسكن بمدينة الشروق منذ سنتين، وتعرفت زوجته على مجموعة من السيدات، مؤكدا بأن زوجته هى من توسطت له بالعمل عند "عودة " صاحب العمل الذي يعمل عنده.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه شك في سلوك زوجته، لعدم معرفته عن مصدر الأموال التي وجدها بحوزتها، خاصة وأنها تتقاضى 400 جنيه فقط من عملها كخادمة، مستطردًا: "منذ 4 شهور  قررت تطليق المجني عليها بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا، بعد ما لقيت كرتونه فيها 4500 جنيه تحت السرير عندي، وهي قالتلى إنهم بتوع الجيران، من وقتها وأنا بشك فيها، لحد ما عرفت أنها بتخوني، لما عرفت إن عودة بييجى البيت وأنا مش موجود".


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