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عاجل.. "التموين" تعلن أسعار الدواجن المجمدة رسميًا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
عاجل.. التموين تعلن أسعار الدواجن المجمدة رسميًا
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الفجر الاقتصادي
 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيهاً داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الاماكن الاكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية، كما ان الاحتياطي من الدواجن المجمدة آمن ويكفى قرابة ٦ أشهر.

 جاء ذلك على خلفية نفي وزارة التموين في بيان رسمى لها إقرار أى زيادة على أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية بعد منع قرار تداول الدواجن الحية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

 كانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية تداولت أخبار بشان ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المتنقلع بهد قرار منه بيعها وتداولها.



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