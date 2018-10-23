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خطوات لحماية حملك من الإجهاض

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
خطوات لحماية حملك من الإجهاض
الإجهاض
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"الإجهاض"، أي فقدان الأم جنينها،على الرغم من أنها لم تكمل 5 أشهر من الحمل، ولكي تبتعدي عن كل ما يسبب الإجهاض، اتبعي الخطوات التالية:-

اهتمي بالحصول على الفيتامينات المهمة لهذه المرحلة، وخاصة حمض الفوليك في فترة ما قبل الحمل.
تناولي الغذاء الصحي ذا القيمة الغذائية العالية.
مارسي الرياضة وحافظي على وزنك في المعدل المناسب.
ابتعدي عن التدخين والمدخنين.
تابعي التطعيمات المختلفة التي يجب أن تحصلي عليها.
خطوات اتبعيها خلال الأشهر الأولى من الحمل لحمايتك من الإجهاض
امتنعى عن أي دواء لم يذكره لكِ الطبيب.
احترسي من الأشعة التي تتعرضين لها، مثل الأبواب الإلكترونية أو الأشعة السينية.
اهتمي بصحتك العامة، وتجنبي عدوى الأمراض التي قد تسبب الإجهاض.
احرصي على عدم تعرض منطقة البطن لأي صدمات.
مارسي الرياضة المسموح بها خلال الحمل، ولكن ابتعدي عن الرياضات العنيفة.
الجئي إلى الطبيب في حالة ظهور أي علامات توحي بالإجهاض المنذر.
المزيد عن: فقدان الجنين طريقة خطوات المولود الشهور الاولى الحمل الحماية الاجهاض
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