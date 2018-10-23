كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا kora online live HD
التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.
قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.
خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.