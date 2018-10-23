التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.





كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا kora online live HD









قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.



خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.



خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.



خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.





كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا kora online live HD