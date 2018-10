حوّلت الأمطار الغزيرة والفيضانات أحد الجسور في مقاطعة جاليانو ديل كابو، إلى شلالات في جنوب إيطاليا، وفقاً لصحيفة "اندبندنت".

وضرب الطقس السيئ معظم أنحاء البلاد منذ يوم الجمعة الماضى بعد عاصفة قوية وأمطار غزيرة.

Severe flooding in Italy turned this bridge into a waterfall pic.twitter.com/VV2uj0Qij4